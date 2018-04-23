روى جيران الأب الذي نحر بناته الثلاث في حي الملاوي بمكة المكرمة تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، وكذلك اللحظات الأخيرة للبنات الثلاث قبل ذبحهن.
وقال أحد الجيران إن معاناة الجاني من اعتلالات نفسية دفعت المحيطين به إلى تجنب التعامل معه، مشيراً إلى أنه كان يعرف عنه كثرة الخلافات مع أهل بيته.
وأضاف وفقاً لـ”الوطن”، أن الشرطة سبق وأن ألقت القبض على الجاني قبل شهر لاعتدائه على بناته، لافتاً إلى أنه جرى إطلاق سراحه بكفالة بعدها.
بدوره روى عامل البقالة المجاور لمنزل الأب مرتكب الجريمة، آخر المشاهد التي ظهرت عليها الشقيقات الثلاث قبل ذبحهن، مبيناً أنهن حضرن إلى البقالة في اليوم الذي سبق الجريمة لشراء حلويات منه وكان يبدو في وجوههن مشاهد الفرحة والبراءة.
وأوضح وفقاً لـ”عكاظ”، أن القاتل استدان منه قبل يومين 20 ريالاً بدعوى اصطحاب بناته للنزهة، مشيراً إلى أن معاملته المادية كانت رائعة ويسدد ديونه بشكل دائم.