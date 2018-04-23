أعلنت محكمة التنفيذ بالرياض عن تخصيص دائرتين تنفيذيتين للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، من خلال تنفيذ أحكام الأسرة، كالنفقة والزيارة والحضانة وإعطائها مزيداً من الخصوصية.
وأوضحت أنه سينضم للعمل في هاتين الدائرتين المخصصتين لقضايا الأحوال الشخصية، فريق نسائي متخصص في التعامل مع مثل هذه الطلبات التنفيذية، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات وتوحيدها.
من جهته أكّد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، الشيخ عبدالله البهلال، أن هذا التخصيص يأتي رغبةً من الوزارة في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص وقاضٍ متخصص، رغبةً في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إجمالي طلبات التنفيذ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية بلغ في جميع محاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية 8295 طلباً تنفيذياً مختصاً بقضايا الأحوال الشخصية.