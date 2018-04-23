أعلنت وزارة العدل عن مواعيد الاختبار للمتقدمات على المسابقة الوظيفية النسوية، داعيةً المقبولات إلى زيارة موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج قبول الطلبات وطباعة بطاقة دخول الاختبار.
وأوضحت الوزارة أنّ بطاقة دخول الاختبار تتضمّن المواعيد ومراكز الاختبار والتعليمات التي يلزم التقيّد بها، للمقبولات من المتقدمات إلى المسابقة الوظيفية النسوية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 8 /3 /1439 هـ وحتى 21 /3 /1439هـ.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخراً عن فتح باب التوظيف للمرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لشغل عددٍ من الوظائف النسوية الشاغرة على المرتبة الثامنة، عن طريق المسابقات الوظيفية. وفق “أخبار 24”.
وشملت الوظائف المعلنة (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية)، وذلك للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.