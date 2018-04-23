أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانا مساء اليوم (الأحد) أوضحت فيه ملابسات جريمة نحر أب بناته الثلاث في حي الملاوي بمكة المكرمة، ونجاح الجهات الأمنية في القبض عليه بمساعدة الجيران والمارة.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إنه في تمام الساعة (الثانية عشرة ظهراً)، من يوم الأحد الموافق ٦-٨-١٤٣٩هـ، باشرت شرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن إقدام مواطن على قتل بناته البالغات من العمر (٦) سنوات، و(٤) سنوات، و(٢) سنتين.
وأضاف أنه تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر ٣٣ عاماً، والذي اتضح من المعلومات الأولية أنه من متعاطي المخدرات، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفق “أخبار 24”.