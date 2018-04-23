نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أمس (الأحد)، ما تم تداوله حول فرض غرامات على كل مَن لم يلتزم بنظام حماية الأجور للعمالة المنزلية.
وقال أبا الخيل: “لا صحة لما يتم تداوله حول فرض غرامات لمَن لم يلتزم بنظام حماية أجور العمالة المنزلية”، مشيراً إلى أنه تم إطلاق البرنامج بشكل اختياري لأصحاب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، وتحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.وفق “أخبار 24”.