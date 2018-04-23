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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليقها الدراسة اليوم (الإثنين) في جميع مدارس المنطقة؛ نظراً للتقلبات الجوية واستمرار موجة الغبار.
وتشهد منطقة حائل منذ أمس رياحاً قوية محمّلة بالرمال، سببت عدداً من الأضرار في بعض المرافق العامة والخاصة.
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