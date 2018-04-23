كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقيات محلية ودولية بهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية متعددة الخيارات في جميع مناطق المملكة.
وأوضح خلال افتتاحه معرض ريستاتكس الرياض العقاري الذي ينعقد خلال الفترة من 22 وحتى 25 من أبريل الجاري، أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدفها الوزارة تتراوح ما بين 250 و750 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما أنها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأكد الحقيل أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدّمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع. وفق “أخبار 24”.