“الجوازات”: تسجيل “بلاغ هروب” العمالة المنزلية إلكترونياً عبر “أبشر”.. و15 يوماً فقط لإلغائه

أفادت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تُنفذ إلكترونياً، من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.
وأوضحت أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن تكون “هوية مقيم” للعامل سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل عامل، وألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.
وأكدت الجوازات أن المدة المقررة نظاماً التي يمكن من خلالها لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية الخاصة به هو 15 يوماً فقط من تاريخ تسجيل البلاغ، مؤكدة أنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من ” أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال مدة الـ15 يوماً.
وبينت الجوازات أنه عند تجاوز البلاغ الـ15 يوماً لا يمكن إلغاؤه نهائياً، ويحوّل المقيم إلى قائمة المراقبة، ويُرحل ويُمنع من دخول المملكة، حيث يعد بقاؤه مخالفة لنظام الإقامة في البلاد.
وفق “أخبار 24”.