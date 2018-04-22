أظهر مقطع فيديو ما قيل إنه معلم في إحدى المدارس الثانوية في منطقة عسير يقوم بضرب طلاب المدرسة في ساحة المدرسة.
وأبان المقطع المعلم في ساحة المدرسة وقيامه بضرب طالبين كانا واقفين، ليقوم بعد ذلك بملاحقة أحد الطلاب في الساحة وضربه.
واستنكر متداولو الفيديو تصرف المعلم بهذه الطريقة، مشيرين إلى أنه مهما كان التصرف الذي قام به هؤلاء الطلاب فإن هناك طرقا أخرى لمعالجة هذا الأمر.
من جانبه ذكر محمد الفيفي المتحدث باسم إدارة تعليم عسير أنه لم يتم التعرف حتى الآن على اسم المدرسة التي حدثت فيها هذه الحادثة.
وفق “أخبار 24”.