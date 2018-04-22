كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزّت مدينة مكة المكرمة، بعد أن نحر أب بناته الثلاث – جميعهن دون سن السادسة – في حي الملاوي، ونجاح الجهات الأمنية في القبض عليه بمساعدة الجيران والمارة.
وقالت المصادر إن الاب لم يبدِ أي ندم أثناء القبض عليه، حيث ظهر خارج المنزل ملطخا بدماء الجريمة التي ارتكبها، وسط انهيار تام للأم التي شهدت الحادثة أمامها.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن الأب اقتحم غرفة بناته الثلاث مع أمهن في حالة هياج فجر هذا اليوم، وبدأ مباشرة في نحرهن بسكين كانت معه.
وأبانت أن الأم نجحت في الهرب في حالة من الهستيريا، وهي تصرخ مستنجدة، ما دفع أحد الجيران بمساعدة عدد من المارة إلى دخول العمارة، بعد اتصالهم بمركز العمليات الموحد، وسيطرتهم على الجاني.