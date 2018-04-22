بالفيديو.. “وزير التعليم”: الإجازة الصيفية طويلة.. لذلك سنطلق برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات خلالها

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن عزم الوزارة إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات خلال فصل الصيف.
وقال العيسى في كلمة ألقاها خلال رعايته صباح اليوم (الأحد) فعاليات الملتقى العلمي الأول للتطوير المهني التعليمي إن الإجازة الصيفية إجازة طويلة، وسنطلق مجموعة من البرامج التي ستنفَّذ خلال فصل الصيف، وستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة.
ولفت إلى أن الوزارة رصدت في هذا الصدد أكثر من 400 برنامج تدريبي سيعلَن عنها في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وتستهدف المعلمين والمعلمات في كل التخصصات.
وأشار إن الوزارة ستطلق برنامج “ملتقى المعلمين الدولي” قبل بدء الدراسة العام القادم، والذي سيستضيف أكثر من 100 معلم دولي يشاركون زملاءنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في ورش عمل لمدة 3 أيام؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتطورات التي تحصل على المستوى الدولي في هذا الجانب.
وفق “أخبار 24”.