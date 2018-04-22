مواطن ينشر وصية كتبتها زوجته قبل وفاتها بأيام: لا تقيموا لي عزاء وأوصي بناتي بالحشمة

نشر مواطن عبر حسابه الشخصي على “تويتر” وصية كتبتها زوجته بخط يدها قبل وفاتها بعدة أيام، أحدثت ضجة ولقيت تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمسكت الزوجة في وصيتها بعدم إقامة عزاء لها كما جرت العادة عند الناس، لما فيه من مشقة على أهل الميت.
وقال الزوج إن زوجته “أم بدر”، أوصت ابنتيها “نهلة” و”الجوهرة” بالستر والحشمة والتقيد بمنهج وسير الصحابيات، قائلا: “رحمك الله يانوره.عاشت مع القران تعلماً وحفظا ولم تلتفت يوما لزينة الدنيا”.
كما أوصت أولادها بعدم نسيانها من الدعاء والصدقة وأن يقدموا لها أعمالا لا تنقطع كبناء مسجد أو سقيا ماء أو دعم علم نافع، وأن يكونوا يدا واحدة ويساعد القوي منهم الضعيف، وأن يتواصوا بينهم بالصلاح. وفق”أخبار 24″.
ولاقت الوصية اهتمام رواد مواقع التواصل الذين تفاعلوا معها وتداولوها على نطاق واسع، وانهالت الدعوات للزوجة بالرحمة والمغفرة.