6 تصنيفات أعلاها لمن هم فوق سن الـ 18.. “هيئة الإعلام” تعتمد نظام فسح وتصنيف الأفلام

اعتمدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع اليوم (الأحد) نظام فسح وتصنيف المحتوى للأفلام التي ستُعرَض في دور السينما في المملكة، بما يتناسب مع مختلف الأعمار.
وكشفت أن نظام فسح وتصنيف المحتوى يشمل 6 فئات، تتناسب كل فئة مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم، حيث سيتم منع الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 12 عامًا من مشاهدة أفلام تحتوي على بعض المشاهد التي لا تتناسب مع طبيعة سنّهم.
وبيّنت أن النظام لن يسمح بدخول الأطفال إلى تلك الأفلام المصنفة ما لم يكونوا بصحبة شخص بالغ من ذويهم.
وشرحت أن الفئات الستة تبدأ من التصنيف G الذي يتناسب مع جميع الأعمار، وحتى التصنيف R18 الذي لا يُسمح لمن هم دون سن الـ18 بمشاهدته.
وفق “أخبار 24”.