وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية للوزارة خلال الفترة من 1 شوال 1438هـ حتى 2 شعبان 1439هـ.
وقال خادم الحرمين في برقيته: “اطلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه والتي تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل”.
وإننا إذ نشكر سموكم وجميع العاملين معكم في قطاعات الوزارة كافة على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة؛ لنحمد المولى سبحانه على ذلك وندعوه جل شأنه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.