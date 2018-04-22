منح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الدكتور عواد العواد، الرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة لـ”فوكس سينما” التابعة لمجموعة ماجد الفطيم.
وتستثمر مجموعة الفطيم 2 مليار ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل في الخمس سنوات المقبلة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي.
وتعتزم مجموعة الفطيم افتتاح أول دار سينما لها في المملكة خلال الأيام المقبلة في مجمع الرياض بارك، ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لـ”ماجيك بلانيت” في المنطقة، وتضم هذه التجربة أربع شاشات عرض سينمائية، بما في ذلك أول شاشة IMAX لعرض الأفلام للشباب وVOX KIDS المخصصة لترفيه الصغار. وفق “أخبار 24”.