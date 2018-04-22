كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود تراجعا ملحوظا في عدد من الجرائم التي سجّلتها مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية من الفترة 1/ 10/ 1438 وحتى 2/ 8 /1439، ضمن برقية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح أن التوسع في الانتشار الأمني، واستخدام التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود، ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري، والرصد والمتابعة، وتطوير الموارد البشرية وتدريبها، أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في عدد من القطاعات.
وجاء الإحصائية على النحو التالي:
الأمن الجنائي:
– انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة 6.5%، وجرائم العِرض بنسبة 14.5%، وجرائم السرقة بنسبة 2%، وجرائم السطو المسلح بنسبة 10.5%. وفق “أخبار 24”.
السبب: التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وارتفاع الدقة المهنية لأداء رجال الأمن لتنفيذ مهامهم.
الأمن والسلامة المرورية:
– انخفاض أعداد الحوادث المرورية بنسبة 19.7%، وأعداد الوفيات بنسبة 19.1%، وأعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة 15.9%.
السبب: إجراءات تحفيز رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، وتكثيف أعمال الرصد الآلي للمخالفات، وزيادة أعداد اللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية على الطرق.
أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات:
– ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود في ضبط المهربين بنسبة 7.1%، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5%، وارتفاع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95%، وارتفاع نسبة دقة ضبط المواد المخدرة من مادة الهيروين 393%، ومن مادة الحشيش 176.5%، وأقراص الكبتاجون 176%.
متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود:
– أسفرت الإجراءات القائمة في حملة “وطن بلا مخالف” حتى اليوم عن ضبط تسعمائة وأربعة وثمانين ألفا وسبعة مخالفين، رُحّل مائتان وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون مخالفاً منهم.