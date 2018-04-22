اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي، مساء اليوم (الأحد)، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، بأن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراضه وإسقاطه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن، دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات. وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني ودعمه للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي قد رصدت في الساعة 2:28 من ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا كان متجهًا للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار.