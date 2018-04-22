رأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن الماضي اجتماعاً بديوان المحافظة يوم الخميس الماضي ١٤٣٩/٨/٣ هـ بحضور كلاً من وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر الدعجاني ومدير التعليم بالخرج الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب آل قعيد لتسمية بعض الشوارع الهامة بالمحافظة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن الذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة .
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وأشار للتضيحات التي يبذلها جنود أبناء هذا الوطن في حماية الدين و الوطن وبعد ذلك تم مناقشة الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة المقترح تسميتها الشوارع التالية :
شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد / بندر بن راشد بن رشيد الرشيدي
شارع مزدوج بحي الهداء يقع وسط الحي بإسم الشهيد / محمد بن أحمد بن عبدالله هزازي
شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد / فيصل بن سعود بن فلاح السبيعي ،
تخليداً لدمائهم النبيلة فداء الوطن .
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محافظ #الخرج يسمي ثلاث شوارع بالمحافظة على شهداء الواجب
رأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن الماضي اجتماعاً بديوان المحافظة يوم الخميس الماضي ١٤٣٩/٨/٣ هـ بحضور كلاً من وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر الدعجاني ومدير التعليم بالخرج الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب آل قعيد لتسمية بعض الشوارع الهامة بالمحافظة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن الذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة .
رأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن الماضي اجتماعاً بديوان المحافظة يوم الخميس الماضي ١٤٣٩/٨/٣ هـ بحضور كلاً من وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر الدعجاني ومدير التعليم بالخرج الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب آل قعيد لتسمية بعض الشوارع الهامة بالمحافظة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن الذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة .
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