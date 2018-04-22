علمت “الرياض” أن إدارة النصر فتحت مفاوضاتها مع صانع الألعاب بنادي ساوباولو البرازيلي واندرسون فيريرا اوليفيرا “23 عاما”، بتوصية من مدرب الفريق الأوروغوياني دانيال كارينيو، لشراء المدة المتبقية من عقده، ويجيد واندرسون اللعب في أكثر من مركز في الوسط، ويمتاز بدقة تسديداته.
من جهة أخرى اعلنت إدارة النصر أمس السبت عن توقيع مخالصة نهائية مع لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا بعد انتهاء فترة إعارته من الجزيرة الإماراتي، ورفضت تمديد إعارته أو شراء بطاقته الدولية لعدم قناعة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو بمستواه الفني وزيادة عقده الذي يقدر بثلاثة ملايين دولار.
من جهة ثانية قدم المهاجم حسن الراهب اعتذاره عن تدريب أمس السبت لوجوده مع والدته بالدمام التي أُجريت لها عملية جراحية.