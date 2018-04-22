تفاضل إدارة نادي الهلال بين إيطاليا والنمسا لاحتضان معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المقرر خلال الفترة المقبلة للتأهب لخوض غمار الموسم الرياضي الجديد.
وبدأت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر في خطواتها الفعلية لترتيب أمور المعسكر الخارجي، بعد أن أنهت إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا شنجن عن طريق السفارة الإيطالية، دون حسم القرار بخصوص مكان المعسكر الخارجي الذي يرجح أن ينطلق يوليو المقبل.
ويستأنف الهلال تدريباته ثالث أيام رمضان بعد إجازة نهاية الموسم التي حصل عليها اللاعبون.
وينتظر أن يعقد سامي الجابر رئيس نادي الهلال وفهد المفرج المدير العام للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعًا مطولاً لدراسة أهم ملفات الفريق ولاعبيه ومعسكر الفريق الخارجي. وفق “أخبار 24”.
ويرجح اكتمال جاهزية نواف العابد قبل مونديال روسيا 2018 إلى جانب البرازيلي كارلوس إدواردو وعبد الرحمن اليامي.