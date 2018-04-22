قال الإعلامي عبدالعزيز الغيامة إنه يعارض تعيين سامي الجابر رئيسًا لنادي الهلال، زاعما أن المنصب “أكبر منه”، على الرغم من تأكيده أنه يحبه ويقدره.
وأضاف الغيامة، في حديث إلى برنامج “كورة”، أن مواصفات رئيس نادي الهلال تتركز حول كونه “رجل كاش”.. وسامي الجابر ليس “رجل كاش”.
وأكد أن أي رئيس للأندية الستة الكبرى -وهي: الاتفاق والهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب- إذا لم يكن مليارديرًا، يجب ألا يتم تعيينه في منصب الرئيس؛ لأنه يجب على الرئيس أن يشتغل على اقتصاديات الرياضة والارتقاء بالنادي؛ فالمطلوب حقائق وعقود رعاية قوية.. “وهذا لا يصير إلا بوجود رؤساء مفكرين”.وفق “عاجل”.