أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن قام بتصوير طفل يطلق النار من سلاح رشاش وتحفيزه للعبث بالسلاح وإطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بهذا الخصوص، ولخطورة ذلك وما له من تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بتحليل المقطع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه تم كشف هوية المصور العابث والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، مبينا أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص. وفق “أخبار 24”.
وشرطة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتحذر من عواقب العبث بالأسلحة وما ينتج عنه من مخاطر، وتؤكد على ضرورة تربية النشء على الحذر من استخدامها وغرس قيم احترام الأنظمة والقوانين؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.