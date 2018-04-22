روى أحمد المطيري شقيق عمر المطيري الطيار المختفي في إسبانيا كيف تلقت عائلته خبر اختفاء شقيقه، وملابسات حادثة اختفائه.
وذكر المطيري أنهم عرفوا باختفاء شقيقه بعد اتصال من شركة “أرامكو السعودية” التي يعمل فيها طيارا، تستفسر فيه عن سبب غيابه عن العمل يوم الأحد 8 أبريل، وبعد التواصل مع السفارة في مدريد أخبروهم أنه مفقود في البحر، وأنه من الضروري أن تتواجد عائلة الفقيد لمتابعة تحقيقات السلطات الإسبانية.
وأشار إلى أنهم لما وصلوا إلى إسبانيا، تم إخبارهم أن السفارة في مدريد تبلغت في 5 أبريل بنبأ اختفاء شقيقه عن طريق السفارة السعودية في واشنطن، كون فرع الشركة السياحية التي سافر معها شقيقه يقع في أمريكا.
وأبان أن شقيقه كان في رحلة سياحية بحرية على متن سفينة “الكروز” تستمر لمدة 10 أيام، تبدأ من 25 مارس إلى 5 أبريل، وتنطلق من برشلونة مروراً بعدة مدن ثم العودة إلى برشلونة مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وكانت السفارة قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن الحارس المدني الإسباني في برشلونة أرسل إفادة إليها يوم 4 أبريل الجاري بسقوط المواطن عمر المطيري من على متن الباخرة، أثناء عودتها إلى برشلونة بعد قرب انتهاء الرحلة البحرية.
قبل أن تصدر بياناً إلحاقياً تؤكد فيه رغبة عائلته بقيام المحامي المكلف من قبلها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنته نتائج التحقيقات بما فيها مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في السفينة وقت الحادثة.