وضعت سيدة مولودها داخل سيارة، بعد تعطل السيارة التي تقلها وزوجها بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على أبها.
وروى مواطن يدعى علي الزهراني أنه فوجئ خلال تجوله في المدينة أثناء هطول المطر بمواطن متعطلة سيارته يلوح بيده للنجدة، فتوقف لمساعدته.
وقال الزهراني وفقاً لـ”عكاظ”، إن الشخص المتعطل طلب منه سحبه بسيارته لإيصاله لأقرب مستشفى لأن زوجته في حالة ولادة، مشيراً إلى أنه عرض عليه أن يركبا معه لإيصالهما، لكنه اعتذر منه؛ لأن زوجته قد وضعت بالفعل داخل السيارة.
وبيَّن أنه قام بالفعل بسحب السيارة لمستشفى خاص على طريق الحزام بأبها، حيث حضر الطاقم الطبي وأكملوا عملية الولادة، ونقلوا الأم والطفل للمستشفى وحالتهما مستقرة.