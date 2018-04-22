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ذكرت مصادر أن مواطناً أقدم على قتل بناته الثلاث، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات، باستخدام سكين، في حي الملاوي بمكة المكرمة.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
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