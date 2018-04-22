وجهت وزارة الحج والعمرة، بمنع الشركات والمؤسسات المرخص لها تقديم خدمات إلى المعتمرين، من تنظيم زيارات إلى بعض الأماكن كموقع حليمية السعدية ومساجد الطائف التاريخية.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، المهندس عبد العزيز بن أسعد دمنهوري، أن الوزارة أصدرت تعميما تؤكد فيه ملاحظتها قيام بعض المؤسسات والشركات بنقل المعتمرين لمواقع لم يثبت صحة ارتباطها بالسيرة النبوية العطرة ولا بأحداث تاريخية ثابتة.
وبين أن من هذه الأماكن الموقع المزعوم بأنه موقع حليمة السعدية مرضعة الرسول، أو مواقع تاريخية غير مصرح بزيارتها أو أنها في طور التأهيل أو التطوير مع الجهات المعنية ومنها المساجد التاريخية في الطائف كمسجد الكوع والقنطرة.
ولفت وفقاً لـ”سبق” إلى أن يحدث في تلك المواقع من ممارسات ومخالفات شرعية من قبل الزوار والمعتمرين والوافدين يعد تجاوزاً للأنظمة وينافي الحقائق التاريخية المرتبطة بتلك المواقع.
وكانت وزارة الحج والعمرة، وجَّهت مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية بعدم تخصيص أوقات لزيارة جبل النور؛ لما فيه من ارتكاب البعض مخالفات شرعية، ولما يشكله الجبل من خطورة على سلامة المعتمرين والزوار.