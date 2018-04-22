شاهد.. “تريبل إتش” يحضر تجارب الأداء في جدة ويوجه رسالة للمصارعين السعوديين

حضر المصارع الأمريكي تريبل إتش تجارب الأداء لاكتشاف المواهب السعودية في المصارعة الحرة “WWE” بجدة؛ استعداداً لعروض رويال رامبل.
وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول تريبل إتش لمقر التدريبات وتجارب الأداء؛ حيث قام بالسلام على المدربين المختصين والموهوبين السعوديين، وألقى لهم كلمة بمناسبة استعداداتهم لعروض المصارعة الحرة.
وشدد إتش في كلمته للموهوبين السعوديين بأهمية الإخلاص والتضحية من أجل إظهار بلادهم بصورة حسنة وتمثيلها أحسن تمثيل، مبيناً لهم أن كل الإمكانات لكي يصبحوا نجوماً عالميين متوفرة أمامهم، ولكن المهم هو ما يبذلونه من جهد ليصبحوا نجوماً.
يذكر أن تريبل إتش هو مصارع أمريكي من أصول كندية فرنسية ويبلغ من العمر 48 عاماً، ويعد واحداً من أبرز نجوم المصارعة الحرة العالمية.
وفق “أخبار 24”.