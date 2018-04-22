أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، أن الوزارة بصدد التحول إلى التصديق الرقمي؛ وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأوضح الدوسري، أن أهم مهمات البعثات السعودية بالخارج هو خدمة المواطنين، وأن المدة الضرورية للاستجابة لهم في حال اتصالهم في أرقام السفارات لا تتعدى ربع ساعة، لافتا إلى أن أرقام بعثات المملكة معلنة، كما أنشأت الوزارة رقماً موحداً يتلقى الاتصالات على مدار الساعة.
وأشار وفقا لـ”الحياة” إلى أن بعثات المملكة مهيأة لتقديم كل الخدمات للمواطنين كافة، موضحا أن الوزارة تقدم خدمات التصاديق في جميع مناطق المملكة، وتعمل على ميكنة التصاديق بالتوازي مع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى.
ولفت إلى أنه سيتم التصديق بشكل إلكتروني كامل، ما يُغني المراجع عن زيارة الوزارة أو فروعها، وسيحصل الوافد كذلك على الخدمات القنصلية المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية والتصاديق.