أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي، أكثر من 500 مليون ريال ضمن برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان، لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي إن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.991 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.
كما أكّد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.