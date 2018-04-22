كتب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة في الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، رداً على القصيدة التي كتبها الأخير فيه.
وكان الأمير البدر قد كتب قصيدة في الأمير خالد قبل أيام قليلة، يمدح فيها شعره وسيرته وخصاله.
ورد عليه الفيصل بالأبيات التالية وفقاً لما أوردته “عكاظ”:
جَتْني عـروس الشّـعـر نَشـوى على جَرْس
يــزفّــهـا بـــدر الــزّمـــــان بْـتــــغـــاريـــــــد
يــا راعــد الصـيــحـة ويـا سـاحِــرْ الـهَـمْـس
دَانـت لـك حــروف الـمـعــانــي مــقَــاويـــد
وإذا لَــمِــسْ يــراعــك القــافــيــه لَــمْـــس
تِــبــارقــت فــوق الـصــحــايـف أنـاشـــيــد
شِــعْــرِك هـوا لـيــلْ الـصـحــاري إذا نَـــسْ
وقــافــك لـقـى في كـلْ قـلــبٍ تـراديـــــــد
إصــدح بْــعـالـي الصّـوت والــوَجْـد والحِـسْ
ودَاوْ القــلــوب اللـي وِجَــعْــهـــا تـواجـيــــد
واجـهــر بـهــا.. مـا والله نـقـول لـك: بَـــــسْ
وإشْــعــلْ لـيــال الـشّــعــر بــدعٍ وتجــديــدْ
يا بـدر.. يا بـذل الـنـفــايــس مـع الـنّـفــــس
صَـوْت الـوطـن في مـوطِن الـعــزّ والـصِّـيــدْ
يا مْـطَـوِّع الإبـــداع في مـنـهــــــج الــدّرس
يا مـعـلّـم الاجـيـال لـو شـوحِــك بْـــعـــيــــدْ