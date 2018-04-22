توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم الأحد، أن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، إلى فرصة هطول أمطار رعدية على تلك المناطق وكذلك منطقتي الرياض والقصيم، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط كذلك على مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض .