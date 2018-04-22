خلُصت دراسة حديثة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى ضرورة خفض أعداد الوافدين العاملين في المجال الطبي بالمملكة خلال السنوات العشر المقبلة إلى 34 ألفاً بدلاً من 68 ألفاً حالياً، إلى جانب رفع عدد الأطباء السعوديين إلى 51 ألفاً.
وشددت الدراسة التي أجريت حول واقع القوى العاملة الصحية في الفترة من (2018) وحتى (2027)، على حاجة المملكة إلى رفع نسبة التوطين لتصل إلى 60% عبر تخفيض نسبة الأطباء غير السعوديين 8.6% سنوياً حتى عام 2027.
وتوقعت الدراسة، وفقاً لـ “المدينة”، تَخرج 3210 طلاب وطالبات سعوديين خلال العام الحالي، على أن يرتفع عددهم إلى 4868 خلال 5 أعوام، كما يبلغ عدد طلبة الطب المتوقع أن تنتهي دراستهم بالخارج خلال 5 سنوات نحو 2533 طالباً، فيما قدرت عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 6 آلاف.
ولفتت إلى أن المملكة يوجد بها حالياً 37 كلية للطب البشري بينها 8 كليات لم تخرج طالباً وهي “القصيم وبيشة والدوادمي وفقيه للعلوم الصحية والفارابي وجامعة دار العلوم وشقراء والقنفذة”.