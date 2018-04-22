كشفت مصادر عن تقدم عضوة بمجلس الشورى بتوصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح لنزيلات دور الضيافة بمغادرتها بشكل فوري مع انتهاء محكوميتهن دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن، مبينة أن التصويت على التوصية سيكون يوم 30 أبريل.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، استندت إلى الأمر السامي القاضي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء إجراءات خاصة بها.
وذكرت أن التوصية شددت على ضرورة تطبيق المرسوم الملكي بعدم جواز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه، وكذلك ما نص عليه النظام بعدم جواز تأخير الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
وبيّنت المصادر أن التوصية أكدت أن من غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد قضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وممارسة حقه بالعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع، فيما تمنع المرأة من ذلك حتى لو تجاوز عمرها الأربعين.