حذّرت اختصاصية تغذية من الإفراط في تناول السكر؛ كون ذلك يزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وأمراض البنكرياس، وكذلك نخر الأسنان ومشاكل الفم.
وأوضحت الأخصائية منار مليباري أن السكر من المواد التي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية، لكنها تخلو من القيم الغذائية، لذا فإن الاستخدام الزائد منها سيكون مضراً دون أي فائدة للجسم.
وبيّنت مليباري، وفقاً لـ”الوطن”، أن الكميات التي يتم تناولها من السكر يُنصح بعدم تجاوزها يومياً 6 ملاعق صغيرة للنساء، و9 ملاعق للرجال.
ولفتت إلى أن تناول كميات غير مناسبة من السكر قد يتسبب في اختلال العديد من العناصر الغذائية الأخرى في الجسم كالكالسيوم والمغنيسيوم، محذّرة من تناول المرأة الحامل لكميات كبيرة من السكر لتسببه في حدوث ضرر ومشاكل مختلفة للأم وجنينها.