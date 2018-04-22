دخل رئيسا ناديي النصر والهلال في تحدٍ من خلال حسابهما على موقع “تويتر” بخصوص المنافسة بينهما على التفاوض مع لاعبي الفريقين.
ووجه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، رسالة إلى سامي الجابر قال فيها: “تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في المحلي، ونصيحتي لك لا تجدد عقد أقل من خمس سنوات”.
ليرد الجابر على رئيس نادي النصر، قائلاً: “أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم”.
وفي سياق متصل، أعلن نادي الهلال عن تجديد التعاقد مع لاعبيه الدوليين نواف العابد وعبدالله المعيوف؛ ونشر رئيس نادي الهلال سامي الجابر صوراً له بصحبة اللاعبين بعد تجديد عقديهما، مرفقاً بها تغريدة كتب فيها: “تم التجديد لأبناء النادي عبدالله المعيوف سنتين، ونواف العابد ثلاث سنوات”. وفق “أخبار 24”.