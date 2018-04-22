أصدرت سفارة المملكة بإسبانيا أول أمس (الجمعة) بياناً إلحاقياً حول حادث وفاة المواطن عمر المطيري، بعد سقوطه من باخرة خلال تواجده في رحلة بحرية بمدينة برشلونة.
وقالت السفارة في بيانها إن المحامي المكلف من قِبلها اجتمع صباح أمس (السبت) مع شقيقي المفقود في برشلونة، واللذين أكدا رغبتهما بقيام المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنته نتائج التحقيقات بما فيها مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في السفينة وقت الحادثة.
وأضافت أنها ستقوم بمتابعة الإجراءات القانونية التي ستبدأ غداً (الإثنين) بواسطة المحامي أمام المحكمة في برشلونة، وستتواصل مع عائلة المفقود لتحيطهم بما يتم بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن سفير المملكة لدى إسبانيا اتصل هاتفياً بشقيقي المفقود ليبلغهما بدعمه ومساندته التامة لهما ولأسرتهما في هذا الظرف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن السفير أكد لشقيقي المفقود مشاري وكمال المطيري أن السفارة تجنّد كل إمكاناتها لخدمتهما وأسرتهما، وتعمل ما في وسعها لمتابعة القضية وتوليها جل اهتمامها، مبينة أن السفير أبلغهما أنه سيتواصل مجدداً مع السلطات الإسبانية المختصة.
وكشفت السفارة في بيانها السابق عن أن الحارس المدني الإسباني في برشلونة أرسل إفادة إليها يوم 4 أبريل الجاري بسقوط المواطن عمر المطيري من على متن الباخرة، أثناء عودتها إلى برشلونة بعد قرب انتهاء الرحلة البحرية التي استغرقت أسبوعين.