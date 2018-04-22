شاهد.. مطاردة مثيرة لأشخاص لإيقاف متهور يقود سيارة تقل أنابيب غاز بالرياض

وثق شخص عبر مقطع فيديو مطاردة مثيرة استغرقت أكثر من 10 دقائق، وتنقلت في شوارع وأزقة حارة ظهرة لبن في العاصمة الرياض، لمجموعة أشخاص تطوعوا لإيقاف قائد سيارة متهور يحمل أنابيب غاز.
وبدأ الفيديو بسيارة تطارد “دينا” تنقل أنابيب غاز، وتعكس السير، معرّضة المارة للخطر، دون أن تنجح في إيقافها، لتنضم سيارات أخرى في المطاردة.
وظل قائد الدينا المتهور يخالف قواعد السلامة، ويقطع الإشارات، ويعكس السير، ويصدم السيارات التي تحاول إيقافه، رغم كثرتها، ويتنقل داخل الحواري ويمر بجانب المنازل بأنابيب الغاز المحملة في حوض سيارته.
ونجح المطاردون في إيقافه في نهاية المطاف، حيث بدا – وفق تعليقات مصور الفيديو – في حالة غير طبيعية حينما قبضوا عليه وأنزلوه بالقوة من السيارة، إلا أنه ظل يحاول الاعتداء عليهم، حتى طرحوه أرضاً.
وفق “أخبار 24”.