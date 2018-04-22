فعلت مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية اليوم الخليجي لصعوبات التعلم تحت شعار ” قادرون على الإبداع” وذلك يوم الخميس3/ 8 /1439هـ, حيث تم ذلك من خلال اعداد برنامج اذاعي عن صعوبات التعلم وأهمية هذا التخصص في المدرسة وقد تم كذلك إقامة مباراة ودية بين جماعة صعوبات التعلم بالمدرسة ومنتخب المدرسة كما قامت جماعة مصادر التعلم بالمدرسة بزيارة لأحدى الحدائق . وكذلك تعريف الطلاب بالبرنامج بالإضافة إلى توزيع المطويات والنشرات التثقيفية الخاصة بهذه المناسبة .
وفي نهاية البرنامج, قدم قائد المدرسةكً الاستاذ يوسف بن موسى الموسى الشكرو التقدير للأستاذ شداد بن مسعود العسيري. على جهوده في تنفيذ البرنامج كما قدمت إدارة المدرسة درع تهنئة للأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله الحويطان المتدرب بالمدرسة في قسم صعوبات التعلم وذلك بمناسبة تخرجه من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز .