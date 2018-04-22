حقق المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي، بمعادلته الرقم القياسي لعدد الأهداف التي تم تسجيلها في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقامة البطولة من 38 جولة.
وكان صلاح قد سجل في الدقيقة 72 في المباراة التي جمعت فريقه أمام ويست بروميتش في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري هدفاً لتنتهي بالتعادل هدفين لكل منهما، مبتعداً بصدارة الهدافين عن منافسه هاري كين لاعب توتنهام بفارق 5 أهداف.
وبهذا الهدف يرفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 31 هدفا خلال هذا الموسم ليعادل عدد الأهداف التي سجلها آلان شيرر مع بلاكبيرن في موسم 1995 / 1996 ورونالدو مع مانشستر يونايتد في موسم 2007 / 2008 ولويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013 / .2014. وفق “أخبار 24”.
وأصبح صلاح على بعد ثلاثة أهداف فقط من أن يصبح أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الانجليزي خلال موسم واحد، لأن هناك لاعبين كانا قد أحرزا 34 هدفا عندما كان الموسم يقام بـ42 جولة.