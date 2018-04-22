بالصور.. جموع المصلين تشيع جثامين “عسيري” و”الشهري” و”العمري” شهداء نقطة تفتيش المجاردة

شيعت جموع غفيرة من المصلين شهداء الواجب الرقيب أحمد ابراهيم عسيري، والوكيل رقيب عبدالله غازي الشهري، والوكيل رقيب صالح علي العمري الذين استشهدوا إثر الحادثة التي وقعت قبل يوم أمس الأول بمحافظة المجاردة.
وتقدم المصلين على الشهداء ظهر اليوم (السبت) محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأهالي المحافظة.
ونقل محافظ المجاردة تعازي القيادة وتعازي أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهتهم, عبر ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بقضاء أبنائهم نحبهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، داعين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
وكانت نقطة أمنية بين محافظتي المجاردة وباق تعرضت الخميس الماضي لإطلاق نار، ما تسبب في استشهاد 3 من رجال الأمن، كما استشهد رابع خلال ملاحقة المتورطين وأصيب 5 آخرون.