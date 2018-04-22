قالت مصادر رسمية اليوم (السبت) إنه لا صحة لما تردد من أنباء عن اختيار ممثلة وإعلامية خليجية لتكون الوجه الإعلاني لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة، واصفة إياها بالاجتهادات غير الدقيقة.
وأشارت المصادر أن إجراءات قيادة المرأة للسيارة تسير وفق ما خطط له، حيث تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة، وإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة.
وشددت أنه في حال اتجهت الجهات الرسمية إلى تعيين وجوه تسويقية لأي حملة إعلامية، فالسعودية تزخر بشخصيات نسائية حققن الريادة في الكثير من المجالات، وكان لهن الريادة في دفع عجلة التنمية في مجال تخصصاتهن وفي مهامهن المختلفة، تؤهلهن لأن يكنّ وجهاً إعلامياً لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة.وفق “أخبار 24”.