أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أن ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤساء الأندية، ومن لا يرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار، وذلك تعليقاً على انسحاب النصر من ميثاق الشرف بين الأندية.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” اليوم (السبت): “إن وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم.. ميثاق الشرف حيوحشنا”.
وكان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أعلن أمس انسحاب النادي من ميثاق الشرف المُبرم بين جميع الأندية السعودية، مؤكداً أن النادي تضرر كثيراً من ميثاق الشرف الذي قيّد النادي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن ميثاق الشرف وقف عائقاً، مبيناً أن في المستقبل القريب العاجل سيجلب من يريد في الدوري السعودي.