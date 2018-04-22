طرح تقرير تلفزيوني قضية مسن في بلدة الأسياح في منطقة القصيم، بادر للتخلي عن مزرعته بغرض تنفيذ طريق حيوي يمر بها، ضرورة تعويضه عنها بمزرعة أخرى.
وأوضح المسن، ويدعى نادي الحربي، أن البلدية وعدته بأرض بديلة لتنفيذ مشروع الطريق الحيوي الذي يخدم البلدة، إلا أنه لم يرها، واضطر لمطاردتهم في المحاكم 3 عقود لانتزاع حقه. وفق “أخبار 24”.
وقال المسن بحرقة: “عذبوني 28 عشرين سنة، وقتها كنت شباب والحين على عصاي”، رغم وجود الإثباتات والشهود، مشيرا إلى أنهم في كل مرة يردون المعاملة لوجود خطأ فيها.
من جانبه، تفاعل أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل مع القضية، ووجه بتشكيل لجنة قانونية متخصصة عاجلة من الإمارة والامانة والجهات المعنية تفاعلا مع قضية المواطن، لإعطائه حقه.
جزاء الاحسان.. احسان
أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل يشكل لجنة قانونية متخصصة لحل معاناة صاحب الارض ويعد بإعادة الحق لأهله @saudimomra#بلدية_الأسياح#MBCinaWeek pic.twitter.com/CRzDelAbRV
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٢١ أبريل، ٢٠١٨