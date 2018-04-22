شاهد.. أول تعليق للسومة بعد التجديد: “نخرمش اللي يقرب من معقل الأسود”.. ورئيس الأهلي يوجه رسالة لرئيس النصر

علق المحترف السوري في صفوف النادي الأهلي عمر السومة على تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات، بصحبة رئيس الأهلي ماجد النفيعي الذي وجه رسالة لرئيس النصر سعود آل سويلم.
وأبدى السومة في الفيديو الذي صوره بنفسه مع رئيس الأهلي النفيعي سعادته من التجديد مع الفريق، داعيا لنفسه والفريق بالتوفيق في المواسم المقبلة.
وقال النفيعي: “معقل الأسود محد يقربه”، ليعلق السومة ساخرا: “نخرمشه”، ويكمل النفيعي: “واللي بيشوف السومة، سواء الأخ آل سويلم أو غيره، يشوفه بتيشيرت الأهلي، وانحن مع أبو ناصر (آل الشيخ) بميثاق شرف أو غيره”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رئيس النصر سعود آل سويلم أعلن يوم أمس انسحاب النادي من ميثاق الشرف الذي يربط الأندية الكبرى في المملكة، مؤكدا أنه كان عائقا أمام التعاقد مع لاعبين مثل السومة الذي أكد سعيه لضمه إلى الفريق.