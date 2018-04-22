أعلن ناديا الهلال والأهلي اليوم (السبت) الانسحاب رسمياً من ميثاق الشرف المُبرم بين جميع الأندية السعودية، الذي تم توقيعه العام الماضين بين الأندية لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية.
وقال رئيس نادي الهلال سامي الجابر: “إن ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية. الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان: في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له. باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران”.
فيما قال رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي بعد إعلان عدد من الأندية الانسحاب: “بميثاق الشرف أو بدونه لاعبونا سيبقون في الأهلي ومن نرغب بالتعاقد معه سنأخذه من أي ناد كان. من طق باب الناس طقوا بابه”. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أعلن أمس انسحاب النادي من ميثاق الشرف المُبرم بين جميع الأندية السعودية، مؤكداً أن النادي تضرر كثيراً من ميثاق الشرف الذي قيّد النادي.
وعلق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بأن ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤساء الأندية، ومن يريد الانسحاب منه من الأندية فهو حر التصرف والقرار.