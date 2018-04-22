قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن إحدى نقاط الفرز الأمني تعاملت مساء اليوم (السبت) مع طائرة “درون” ترفيهية صغيرة.
وأوضح أن الطائرة التي يُتحكم بها عن بعد رُصدت عند الساعة 7:50 مساء، وكانت تحلق فوق حي الخزامى دون أن يكون مصرحاً لها بذلك، ما استدعى تعامل رجال الأمن في النقطة الأمنية بما يقتضيه الموقف وما تمليه التعليمات.
وأفاد المتحدث باسم شرطة الرياض أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو سمع فيها إطلاق نار في محيط الحي الواقع شمال غرب مدينة الرياض.