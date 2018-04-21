أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع الأخير بشأن إغلاق مركز رياضي نسائي بعد إعلان خادش للحياء، لم يكن مستغربًا بل كان متوقعًا ومنتظرًا، مشيراً إلى أن الاعتدال في المملكة هو «اعتدال دون تطرف او انحلال».
وصف سعود القحطاني أن الدولة الريـاض تتجدد وقائد هذا التجدد هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ذكــر أننا نريد العوده إلى أن نكون مجتمعًا طبيعيًا دون تطرف أو انحلال.
وكتب القحطاني من أَثناء حسابه في «تويتر»: «الاعتدال حسب فهمي هو فضيلة مكانها في الوسط بين رذيلة التطرف ورذيلة الانحلال»، مضيفاً «يظن بعض الجهلة أن الانحلال هو الحل لمحاربة التطرف، والمتطرفون يرون العكس، فهمي البسيط لكلام ولي العهد بعودتنا لأن نكون مجتمعًا طبيعيًا؛ هو ببساطة: عودتنا للاعتدال دون تطرف ودون انحلال». وفق “أخبار 24”.
وبين وأظهـــر أن الجميع يتفق أن الدولة تتجدد. وأن ولي العهد «مجدد الدولة» يعمل على ذلك الليل والنهار، قائلاً «هو السيف المسلط على رقبة التطرف، وهو الدرع الحصين لقيمنا الأصيلة بمواجهة الانحلال. ملخص فهمي ومتابعتي: رؤية الأمير المجدد هي: الاعتدال، دون افراط أو تفريط».