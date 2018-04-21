وجه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمنطقة بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة غير الملفتة للفتيات.
جاء ذلك بعد زيارة الأمير فيصل مؤخرا لمركز تجاري بالطائف، قابل خلالها عددا من المواطنين الشباب لا يرتدون الملابس السعودية، وبسؤالهم أجابوه بأنها تعليمات المؤسسات التي يعملون بها.
كما وجه أمير مكة بتكوين فريق عمل مكون من إمارة المنطقة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار لمتابعة تنفيذ القرار في الأسواق التجارية بجميع محافظات المنطقة. وفق “أخبار 24”.