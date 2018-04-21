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بالفيديو.. مدافع الأهلي السابق: ضربت ماجد عبدالله بالكف لهذا السبب

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً عبدالعزيز عمر الشهير بـ”صمدو” عن موقف طريف له مع الكابتن ماجد عبدالله لاعب النصر السابق، عندما حصل على بطاقة حمراء وطرد من مباراة جمعت الأهلي بالنصر في الرياض.

وقال صمدو إنه كان يراقب ماجد في تلك المباراة، وكان كلما اقترب من ماجد حذره الحكم “انتبه وإلا أطردك”، وكرر عليه التحذير عدة مرات خلال المباراة، وفي إحدى الكرات قام الكابتن ماجد بعرقلته، ولم ينذره الحكم، بل وهدد صمدو بإشهار الكارت الأحمر في وجهه، فاشتاط صمدو غضباً وضرب ماجد بالكف على وجهه وقال للحكم: “هيا اطردني”.

وأضاف أن الحكم أشهر بالفعل البطاقة الحمراء في وجهه لكنه رفض الخروج من الملعب، لولا تدخل الأمير تركي بن عبدالله رئيس الأهلي حينذاك، وأكد صمدو خلال مقابلة على “روتانا خليجية” أنه ندم كثيراً لهذا الموقف، واعتذر من ماجد عبدالله بعد ذلك.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدافع الأهلي السابق: ضربت ماجد عبدالله بالكف لهذا السبب

21/04/2018
اخبار رياضية
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