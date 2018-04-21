كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات مقتل مواطن على يد عامل من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعته بمحافظة رنية أول من أمس الخميس.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه تمت معاينة الجثمان، وتبين تعرض المجني عليه لعدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أفضت إلى وفاته.
وأضاف أنه تم تركيز الاشتباه في وافد إثيوبي مخالف يعمل لدى المجني عليه في رعي الأغنام، إذ إنه اختفى عن الأنظار فور وقوع الحادثة.
وأشار إلى أنه تم العثور على المتهم مختبئاً داخل مزرعة وضبطت بحوزته أداة الجريمة وهي سكين ملطخة بالدماء، حيث أفاد أمام رجال الضبط الجنائي أنه أقدم على جريمته بسبب تأخر المجني عليه في دفع رواتبه الشهرية، فيما تمت إحالته مع كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.